Volkach vor 2 Stunden

Viel Arbeit am Marienbrunnen

Zum 32. Mal schmückten die Damen der CSU-Frauen-Union Volkach den Brunnen am Marktplatz. Die stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union Volkach, Barbara Rinke, dankte den Frauen-Unions-Mitgliedern für die tolle Arbeit ebenso wie dem stellvertretende CSU-Ortsvorsitzenden Ernst Kraus für die tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung und dem Transport. Der Dank galt auch den Damen des katholischen Frauenbundes und deren Vorsitzenden Rita Engert, die erstmals am Schmücken des Brunnen mitgewirkt haben. Das Grüngut besorgen, es schneiden und binden wie dann auch das Schmücken gelingt nur, wenn viele mit anpacken, heißt es in der Mitteilung der Frauen-Union.