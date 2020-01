Kitzingen vor 1 Stunde

Videoaufnahmen überführen junge Ladendiebinnen in Kitzingen

Am Freitagvormittag haben der Polizei zufolge zwei elfjährige Schülerinnen in einem Supermarkt in der Kitzinger Siedlung Kaugummis gestohlen. Videokameras haben den Ladendiebstahl aufgezeichnet. Während der Durchsicht der Aufnahmen am Nachmittag wurde der Vorfall entdeckt.