Volkach vor 1 Stunde

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einer Baustelle in der Volkacher Siedlung „Im Seelein“ ein Vibrationsstampfer gestohlen. Laut Polizeibericht war die Baumaschine von Mitarbeitern auf einen Bau-Container gehoben und abgestellt worden. Dennoch gelang es den Tätern die 40 Kilogramm schwere Maschine herunter zu holen. Der Wert beträgt circa 2500 Euro.