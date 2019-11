Kitzingen vor 45 Minuten

Vhs-Vortrag zum Thema "Hunde-Sozialisation"

Am Donnerstag, 7. November, lädt die Volkshochschule (Vhs) Kitzingen Hundebesitzer in die Alte Synagoge ein. Dort hält um 19.30 Uhr Gesine Mantel, Verhaltenstherapeutin für Hunde, einen Vortrag zum Thema "Wird die Sozialisation bei Hunden überschätzt?". Laut einer Pressemitteilung schreibt die Vhs dazu: Die Erfahrungen, die ein Hund in den ersten Lebenswochen macht, prägen ihn fürs Leben. Wie sich zudem Veranlagungen in einzelnen Rassen auf das Verhalten auswirken, wird im Vortrag an vielen Beispielen deutlich gemacht. So begegnet ein Windhund, der gemeinsam mit einem Labrador aufgewachsen ist, Fremden niemals mit derselben Freundlichkeit. Interessante Studienergebnisse zur Hundeaufzucht werfen neues Licht auf altes Wissen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion.