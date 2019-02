Vhs Volkach stellt Programm für Frühjahr und Sommer vor

Die vhs Volkach lockt in der kommenden Saison mit attraktiven Angeboten für Jung und Alt. Ganz nah am aktuellen Geschehen ist eine Veranstaltung mit dem Autor Georg M. Oswald, der - passend zum diesjährigen Gedenken an das hundertjährige Bestehen des Grundgesetzes - zum Thema Grundrechte sprechen wird. Oswald stellt die Frage: Was sind eigentlich unsere Grundrechte und wie schützen wir sie in einer Zeit, in der Rechtspopulismus wieder salonfähig wird?

Unter der Rubrik „Geschichte, Kunst und Kultur an der Mainschleife“ werden laut vhs-Pressemitteilung allein sechs Veranstaltungen mit lokalen Themen angeboten. Die Volkacher Stadtarchivarin Dr. Ute Feuerbach berichtet in zwei Vorträgen über einen Volkacher Bürger in der Münchner Revolution von 1928/19 und über die Gründung des Katholischen Frauenbundes, der in Volkach heuer sein hundertjähriges Bestehen feiert. Führungen zur Wallfahrtskirche, zur Vogelsburg und zur modernen Stahlskulptur auf der Mainbrücke ergänzen das Angebot.

Weiterhin können zwei Sonderausstellungen in den Schweinfurter Museen im Rahmen einer sachkundigen Führung besucht werden. In die Ferne geht es mit Margit Hofmann bei einer Tagesexkursion nach Weimar. Für die ganze Familie geeignet ist ein Halbtagesausflug zu den Burgfestspielen nach Röttingen mit Claudia Binzenhöfer, der örtlichen Leiterin der Stadtbibliothek.

Der Kurs „Begleitetes Gärtnern“ führt gärtnerische Anfänger durch die Saison führt. Dekoratives für den Garten kann man in einem Keramikkurs anfertigen. Wer gerne mit Nadel und Faden umgeht oder dies erlernen möchte, dem sei ein Nähkurs empfohlen.

Künstlerisch kreativ sein kann man auch im Acrylmalkurs, aber ebenso beim Fotografieren mit der Digitalkamera. Wie man das Urlaubsfotobuch selbst gestaltet, zeigt Stefan Dancs in seinem Kurs.

Im Fachbereich Gesundheit werden verschiedene Kurse zur Entspannung, zur Stressbewältigung und zum fit werden und fit bleiben angeboten. Dazu gehören auch Kochkurse, die an der Saison ausgerichtet sind.

In der vhs Volkach können verschiedene europäische Sprachen erlernt bzw. trainiert werden: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Neu ist das Sprachenlernangebot Spanisch für Kinder.

Zahlreiche Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche: experimentieren, mikroskopieren, töpfern und tanzen. Am 9. März kommt der Zauberpädagoge Fred Bossie zu einem Zauberworkshop.

Auch das Altbewährte bleibt im Programm. Dazu gehören beliebte Sport- und Fitnesskurse aber auch die hochgeschätzten Theaterfahrten.

Auskünfte und Anmeldung über die vhs-Geschäftsstelle, Tel. (09381) 40128, Fax: (09381) 401828, E-Mail: vhs@volkach.de, www.vhs-volkach.de