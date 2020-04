Vhs Volkach-Gerolzhofen bringt die Kurse ins Wohnzimmer

Die Volkshochschule Volkach-Gerolzhofen beteiligt sich am Online-Programm der bayerischen Volkshochschulen "vhs.daheim". Jede Woche gibt es im Internet eine Auswahl an Lesungen, Vorträgen und Kursen.

Diese können laut Pressemitteilung per Mausklick von zuhause aus verfolgt werden – wahlweise im Livestream oder später als gespeichertes Video. Zudem sind diese Angebote kostenfrei.

Auf der Webseite des Verbundes der beiden Volkshochschulen www.vhs-vo-geo.de sind die Links für jede Veranstaltung zu finden. Ebenso können Nutzer auf den YouTube-Kanal "vhs.daheim" gehen: Dort sind alle Veranstaltungen, auch der vergangenen Woche, hinterlegt.

Die Aussetzung der Präsenzkurse durch die Allgemeinverfügung der bayerischen Staatsregierung treffe auch die Volkshochschulen und vor allem ihre Teilnehmer hart, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn die Volkshochschulen seien Orte der Begegnung, des Austauschs und der Integration. Das würden sie aber während der aktuellen Krise mit ihren notwendigen Ausgangsbeschränkungen und der gebotenen "sozialen Distanzierung" bleiben.

Die Volkshochschulen hatten bereits zuvor in die Entwicklung webgestützter Lehr- und Lernangebote und in eine entsprechende Qualifizierung des Vhs-Personals investiert. Das Ergebnis ist "vhs.daheim", das laut der Mitteilung ein interessantes, vielfältiges, abwechslungsreiches und kostenfreies Programm bietet.

So gibt es am Vormittag ein "klassisches" Vhs-Programm mit Kurselementen aus verschiedenen Programmbereichen. Am Abend werden Vorträge, Seminare, Lesungen, Konzerte und Gespräche mit Referenten oder Künstlern angeboten. Diesen Angeboten muss man auch nicht alleine lauschen, sondern kann sich an den Unterhaltungen im Chat beteiligen.

Informationen unter www.vhs-vo-geo.de, telefonisch bei den Geschäftsstellen in Volkach unter Tel.: (09381) 40128 und Gerolzhofen unter Tel.: (09382) 99603 sowie per E-Mail an info@vhs-vo-geo.de