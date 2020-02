Willanzheim vor 51 Minuten

Very british: Frauenpower aus Willanzheim

Nach dem Brexit findet eine königliche Hoheit ein neues Zuhause in Willanzheim. „Very british“ zeigte der Frauenbund wieder einmal die ganze Bandbreite seines Könnens. In verschiedenen Sketchen wurden Themen, wie die Rolle der Frau in der katholischen Kirche, die digitale Servicehotline und wen Gott zuerst erschuf, beleuchtet. Sogar die Beatles machten einen Stopp in Willanzheim.