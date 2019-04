Kitzingen vor 1 Stunde

Verursacher ermittelt

Zwei Zeugen haben laut Polizei am Sonntag in der Unteren Kirchgasse in Kitzingen beobachtet, wie ein Verkehrsteilnehmer beim Einparken an einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw hängen blieb. Anschließend entfernte sich der Mann ohne eine Nachricht an dem beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Der Verursacher konnte während der Ermittlungen Zuhause angetroffen werden. In erwartete nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.