Verteilerkasten gerammt: 3500 Euro Schaden

Ein 32-Jähriger stieß am Donnerstagmittag in Dettelbach mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen einen Stromverteilerkasten. Laut Polizeibericht wurde dieser aus der Verankerung gerissen und das Auto am Heck beschädigt. Der Störungsdienst kümmerte sich um die Absicherung. Der Schaden wird auf 3300 Euro geschätzt.