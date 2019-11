Kitzingen vor 20 Minuten

Versuchter Einbruch in Lagerraum

In der Zeit vom 21. November, 17 Uhr, und 28. November, 10.30 Uhr, ereignete sich in der Armin-Knab-Straße in KItzingen in einem Lagerraum ein Einbruchsversuch. Bislang unbekannte Täter versuchten laut Polizeibericht offensichtlich mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür zu dem Raum aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein geringer Schaden.