Düllstadt vor 55 Minuten

Versuchter Einbruch in Düllstädter Lagerhalle

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag um 15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in eine Lagerhalle in der St.-Michaels-Straße in Düllstadt zu gelangen. Der Unbekannte beschädigte dabei das Schloss und die Tür. Möglicherweise wurde er bei dem Einbruchsversuch gestört, heißt es im Pressebericht der Polizei.