Wiesentheid vor 38 Minuten

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei einer Fahrzeugkontrolle wurde am Montagnachmittag in der Industriestraße in Wiesentheid eine Pistole mit Munition im Pkw eines 28-jährigen sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, erwartet den Mann nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.