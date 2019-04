Versteigerung von Fundsachen

Ein Laubbläser, knapp 50 Fahrräder, ein ein reparaturbedürftiger Roller, Handys und viele Handtücher, Schwimmflügel und Badeanzüge - das ist ein kleiner Teil des Angebots an Fundsachen, die am Samstag, 6. April, ab 9 Uhr im Kitzinger Feuerwehrhaus in der Landwehrstraße öffentlich versteigert werden. Die Gegenstände, die sich im Lauf des Jahres im Fundamt angesammelt haben, können ab 8.30 Uhr besichtigt werden. Wie es in der Mitteilung aus dem Rathaus heißt, gelten die Versteigerungsraum angeschlagenen Bedingungen. Die Fundsachen gibt es nur gegen Barzahlung.