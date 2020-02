Dettelbach vor 1 Stunde

Verspätetes Neujahrsschießen in Dettelbach

Das Neujahrsschießen der Schützengesellschaft Dettelbach von 1471, das traditionell immer am 5. Januar durchgeführt wird, musste dieses Jahr auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden, da die Schießstände wegen Umbau- und Sanierungsarbeiten nicht nutzbar waren. Das schreibt die Schützengesellschaft in einer Pressemitteilung. Am 25. Januar wurde dies nachgeholt und zu diesem Anlass auch die neuen, elektronischen Schießanlagen eingeweiht. Unter starker Beteiligung, auch seitens der Jungschützen, erzielten die Schützen folgende Ergebnisse: