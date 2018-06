Verschönerungskur für das Gemeinschaftshaus

Da staunte Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel: 22 Bürger hörten sich in Ebersbrunn die Ausführungen des Gemeindeoberhauptes bei der Bürgerversammlung an. Dabei zählt der Ortsteil aktuell gerade einmal um die 100 Einwohner. „Das ist erfreulich“, meinte Nickel gerade mit Blick auf die jüngeren Bürger.

Im Gemeinschaftshaus trug er die anstehenden und die zuletzt bereits erledigten Punkte aus der Gemeindepolitik vor. Auch hier bildeten die Themen Autobahn, Gewerbegebiet, Wasserversorgung den Schwerpunkt. Nickel stellte auch hier seine Petition zur Wasserversorgung vor und bat die Bürger, sich auf den Unterschriftenlisten einzutragen. Ziel der Petition ist, einen höheren Fördersatz für dei Erneuerung der Trinkwasseranlagen zu erhalten, die mit acht Millionen Euro veranschlagt ist.

In Ebersbrunn ging es zudem um eine Renovierung des Gemeinschaftshauses. Nachdem die Gastwirtschaft im Ort vergangenes Jahr ihre Pforten schloss, soll nun das Gemeinschaftshaus mehr zum Treffpunkt werden. Um das Gebäude aufzuwerten, sei eine Verschönerungskur nötig. Dabei würden die Ebersbrunner mit anpacken, wo es möglich ist. So stehe neben einer Erneuerung der Heizungsanlage ein neuer Anstrich der Räume an, neue Vorhänge und weitere Verbesserungen seien nötig. Bürgermeister Nickel begrüßte das Vorhaben und sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu.

Außerdem wurde in der Versammlung das Thema Spielplatz angesprochen. Man wünsche sich auch eine schmucke Fläche für die Kinder, hieß es. Als Spielplatz könnte der bestehende Platz an der früheren Kläranlage, in Richtung Kleinbirkach, genommen werden. Dort sei mit etwas Aufwand einiges möglich, jedoch seien zunächst noch andere Ortsteile an der Reihe, sagte Nickel.

Probleme bereitet immer noch der Handy-Empfang im Gemeindeteil. Mit dem Mobilgerät zu telefonieren ist dort nahezu unmöglich. Trotz mancher Versuche bei der Telekom habe sich hier noch nicht viel getan, so Nickel. „Das Funkloch ist immer noch da.“ Außerdem sprachen die Bürger das Ausbessern einiger Wege in der Flur an.