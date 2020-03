Verschobene Sitzung: Mainschleifenbahn im Volkacher Stadtrat

Auf ein Neues: Mit einer Woche Verspätung trifft sich der Volkacher Stadtrat am Montag, 9. März, ausnahmsweise um 17 Uhr, um die Reaktivierung der Mainschleifenbahn voranzutreiben. Diese Stadtratssitzung war eigentlich schon für 2. März geplant gewesen, doch die Stadtratsmitglieder waren dazu nicht fristgerecht eingeladen worden. Das bemerkt und bemängelt hatte Jochen Flammersberger (Bürgerliste), weshalb der Termin um eine Woche verschoben werden musste.

Technisches Problem

Bürgermeister Peter Kornell (FWG) erklärte die fehlende Einladung auf Nachfrage mit einem technischen Fehler. Normalerweise werde über das elektronische Ratsinformationssystem (RIS) automatisch eine Einladung losgeschickt, sobald die Tagesordnung der Sitzung dort eingestellt sei. Für die Bauausschusssitzung am gleichen Abend sei das auch geschehen, nicht aber für die des Stadtrats. Die fehlende Einladung sei vielen nicht aufgefallen, erläuterte Kornell, da sie sich ohnehin im RIS informiert hätten. Der Stadtrat wäre ohne korrekte Einladung allerdings nicht beschlussfähig gewesen, Entscheidungen hätten angefochten werden können.

Nun geht es am Montag also ausnahmsweise um 17 Uhr im Volkacher Rathaus los, mit einem wichtigen Thema zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs: Um die Mainschleifenbahn reaktivieren zu können, bedarf es trotz des guten Ausbauzustandes der Strecke umfassender Bau- und Sanierungsarbeiten. Für diese Ertüchtigung der Infrastruktur muss eine neue Gesellschaft gegründet werden, die aus den beiden Landkreisen Würzburg und Kitzingen, der Stadt Volkach, dem Markt Eisenheim, der Gemeinde Prosselsheim und dem Förderverein Mainschleifenbahn bestehen soll.

Behelfsstraße für den Aldi-Kreisel

Des Weiteren geht es in der Sitzung unter anderem um eine Neustrukturierung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Region Main-Steigerwald und um die Vergabe der Arbeiten für die Errichtung der Baubehelfsstraße, die für den Bau des Kreisverkehrs im Süden Volkachs notwendig ist.

Eines Themas, das den weiter nördlich liegenden Verlauf der Staatsstraße 2271 betrifft, hatte sich der Bauausschuss bereits am Montag angenommen. Auf Antrag der FWG-Fraktion wird die Stadtverwaltung beim staatlichen Bauamt im Bereich der Gaibacher Straße, gegenüber dem Penny-Markt, ein Lärmschutzgutachten beauftragen. Die Hoffnung: Dort könnte ähnlich wie in Gaibach der erlaubte Messwert überschritten werden, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Nacht wäre die Folge.