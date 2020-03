Seinsheim vor 26 Minuten

Versammlung Seinsheim: Schlampiger Umgang mit Grenzsteinen

Das hat Seinsheims Bürgermeister Heinz Dorsch auch noch nicht erlebt: Bei der letzten der vier Bürgerversammlungen, die in Seinsheim stattfand, herrschte zwar mit 50 bis 60 Zuhörern volles Haus in der Dreschhalle, es kamen aber keine Fragen. "Es sind alle mit dem Bürgermeister zufrieden", stellte er zufrieden mit einem Schmunzeln fest. Jetzt, am Ende seiner Amtszeit, dürfe er diese Schlussfolgerung ziehen, meinte er und lachte.