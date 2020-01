Volkach vor 31 Minuten

Verräterische Zeichen: Drogenkonsument am Steuer erwischt

Eindeutige Anhaltspunkte für kürzlichen Drogenkonsum haben Polizisten während einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 2.30 Uhr bei einem 47-jährigen Autofahrer in der Dimbacher Straße in Volkach festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte laut Polizei den Verdacht und der 47-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Mann erwarten eine Bußgeldanzeige sowie ein Fahrverbot.