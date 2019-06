Verliert Großlangheim seine Arztpraxis?

Schlechte Nachricht für Großlangheim und die umliegenden Orte: Die Arztpraxis von Dr. med. Rüdiger Perge schließt zum 1. Juli. Ein entsprechender Aushang informiert die Patienten, dass die Schließung "aus gesundheitlichen Gründen" erfolge. Damit könnte eine Institution verloren gehen: Der Großlangheimer Arzt hatte die Praxis vor 33 Jahren eröffnet und seither ununterbrochen betrieben. Die Suche nach einem möglichen Nachfolger verlief bisher ergebnislos: Man sei "um einen Nachfolger bemüht", heißt es in dem Infoblatt weiter.

Eine Nachfrage in der Praxis ergab, dass zwar kein potenzieller Nachfolger in Sicht sei, man die Suche aber fortsetzen werde. Auch wenn es in den kommenden Tagen und Wochen vielleicht ein kleines Wunder braucht, damit in und um Großlangheim die ärztliche Versorgung erhalten bleibt, ist zumindest noch Hoffnung da. Zumal Bürgermeister Karl Höchner auf Anfrage betonte, dass die Gemeinde – falls das gewünscht wird – bei der Suche mithelfen könne.