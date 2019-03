Verkehrszeichen umgefahren

Am Montagmorgen um 10.05 Uhr stieß in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen ein unbekannter Fahrer stieß mit seinem Wagen gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Anschließend beging er Unfallflucht. Von seinem Pkw ist lediglich bekannt, dass er grau oder silberfarben ist, berichtet die Polizei. Es entstand Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise: Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.