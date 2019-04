Kitzingen vor 1 Stunde

Verkehrszeichen fällt auf Dacia

In der Mittwochnacht wurde in der Adalbert-Stifter-Straße in Kitzingen ein geparkter Pkw beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Dacia ordnungsgemäß geparkt. Ein daneben stehendes mobiles Verkehrszeichen wurde durch einen Windstoß umgestoßen und auf den Pkw gedrückt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro.