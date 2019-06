Volkach vor 7 Stunden

Verkehrszeichen beschädigt

Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, beschädigten Unbekannte am Bahnhofsplatz in Volkach drei Verkehrszeichen. Sie wurden aus ihren Fundamenten herausgerissen und auf die Fahrbahn abgelegt. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 600 Euro, heißt es im Polizeibericht. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.