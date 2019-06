Kitzingen vor 8 Stunden

Verkehrszeichen angefahren

In der Richthofenstraße in Kitzingen wurde am Mittwochnachmittag ein Verkehrszeichen angefahren und beschädigt. Als ein Anwohner ein verdächtiges Geräusch hörte und nachschaute, beobachtete er, wie ein älterer Mann aus einem Pkw stieg, das angefahrene Verkehrszeichen richtete, wieder in seinen Daimler einstieg und wegfuhr, berichtet die Polizei. Der Anwohner notierte sich das Kennzeichen teilte seine Beobachtungen der Polizei mit.