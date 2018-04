VOLKACH vor 55 Minuten

Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Erneut hat es an der Kreuzung Staatsstraße 2260/Eichfelder Straße gekracht. Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr Volkach zu einem Verkehrsunfall auf die Umgehungsstraße gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Autos zusammengestoßen. Ein Ford wurde nach dem Aufprall in den Straßengraben geschleudert und stieß gegen eine Gartenmauer. Die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der BMW kam auf dem Bankett zum Stehen. Dessen Fahrer, sowie sein Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Volkacher Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und reinigte die Straße. Außerdem wurde während des Einssatzes der Brandschutz sichergestellt. Im Einsatz war die Feuerwehr Volkach mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Krankentransportwagen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Kitzingen übernommen. Foto: Moritz Hornung