Dettelbach vor 26 Minuten

Verkehrsunfall auf der A 3

Polizei sucht Zeugen



Am Dienstagmorgen verursachte ein Autofahrer auf der A 3 bei Dettelbach einen Auffahrunfall, weil er, nach Angaben desjenigen, der auffuhr, scheinbar ohne Grund bremste. Um den Sachverhalt aufzuklären, sucht die Polizei nun Zeugen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilte, war der 54-jährige Mann mit seinem VW Golf in Richtung Nürnberg unterwegs. Direkt hinter ihm folgte ein 40-jähriger VW-Fahrer mit Anhänger. Als sich beide Autofahrer einem Lkw näherten, wechselte der Fahrer mit dem Anhänger auf die linke Fahrspur, um seinen Vordermann und den Lkw zu überholen.