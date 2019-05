Verkehrsbehinderungen durch Straßenbauarbeiten

Ab Montag, 6. Mai, bis voraussichtlich 17. Mai, führt das Staatliche Bauamt Würzburg Arbeiten am Straßendamm der Bundesstraße 22 (ehemals St 2271) im Bereich der westlichen Auffahrtsrampe (Fahrtrichtung Kitzingen) bei Schwarzach durch. Dies teilt das Staatliche Bauamt Würzburg mit. Die Strecke wird gegenüber der Auffahrtsrampe verbreitert, um das Einfahren für Lkw in den Verkehr zukünftig zu erleichtern. Gebaut wird, während der Verkehr fließt. Die Fahrbahn kann aber nur halbseitig für den Verkehr genutzt werden. Damit kommt es aufgrund einer Ampelregelung an der Baustelle vorbei zu Verkehrsbehinderungen zwischen Hörblach und Schwarzach.