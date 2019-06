Verkehr: Die Straße vor lauter Blumen nicht mehr sehen

An den Ortseingängen von Abtswind grünt und blüht es derzeit. Bunte Blumenbeete sorgen für eine lebendige, herrliche Abwechslung. Gerade von Wiesentheid her ist das aber nicht ganz einfach, wie in der Sitzung des Gemeinderates angesprochen wurde. So zeigte Ratsmitglied Rudi Weikert anhand von Bildern, dass die an der Kreuzung stehenden Autofahrer nur schlechte Sicht auf die aus Rüdenhausen kommenden Fahrzeuge hätten.

Eben weil dort an der sowieso nicht so gut einsehbaren Ecke des Friedhofs die Blumen, zumeist Rosen, in die Höhe sprießen. Was tun, war die gute Frage in der Sitzung. Vielleicht sollte man andere Blumen dort anpflanzen, die nicht so hoch wachsen, lautete ein Vorschlag. Bürgermeister Jürgen Schulz schlug vor, die Blumen aktuell etwas zurück zu schneiden. Entfernen werde man sie nicht, sondern bis zum Herbst warten. Dann könne man überlegen, was künftig an der Stelle zu pflanzen wäre, hieß es.

In der Sitzung war erneut das so genannte Tränenbrünnlein in der Grünfläche des Kriegerdenkmals ein Thema. Dessen Zustand ist recht schlecht, wieder herrichten, oder gleich ganz entfernen, lauteten zuletzt die beiden Varianten, die überlegt wurden. Bürgermeister Schulz will das steinerne Brünnlein aus der Zeit um 1920 zunächst einmal leicht anheben lassen, weil es sich zur Seite neige. Damit solle die Standfestigkeit getestet werden. Ist es stabil genug, will es die Gemeinde wieder herrichten und es mit Wasser aus der Leitung speisen. "Wenn nicht, hat sich das erledigt und wir entfernen es", so der Vorschlag. Das sahen die Räte genauso.

Zudem informierte Bürgermeister Schulz über den Stand beim Neubau des Kindergartens am Ortsrand. Die Bodenplatte dort ist fertig, betoniert wurde bereits. Als nächstes werden bei dem in Holzbauweise geplanten Haus die Wände aufgestellt. Weitere Arbeiten wurden wie folgt vergeben: Elektroarbeiten: Firma Layh, Abtswind (57 107 Euro), Estrich: Michael Keller, Rimpar (15 115 Euro), Glaser: Marco Schwarz, Wiesentheid (56 000 Euro), Sonnenschutz: Müller Holzdesign, Wiesentheid (17 200 Euro), Trockenbau: Weippert, Stadtlauringen (108 000 Euro). In einem Jahr soll der Hort bezugsfertig sein.