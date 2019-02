Vergebliche Suche nach neuem Vorsitz

Die Frankenbund-Gruppe Kitzingen durchläuft schwere Zeiten. In der Mitgliederversammlung war niemand bereit, den nach der Erkrankung des Vorsitzenden Alfred Bohne vakanten Vorsitz zu übernehmen.

Als Stellvertreterin hatte Gertrud Ziegler zur Versammlung geladen und freute sich über die unerwartet starke Teilnahme von 34 Mitgliedern. Nachdem die Gruppe lediglich an die Geschäftsordnung des Frankenbundes gebunden ist und diese keine Wahlvorgaben enthält, erzielte Ziegler schließlich Einigkeit in der Feststellung, dass die Wahlen zunächst auf eine Versammlung im Herbst verschoben werden und der bisherige Vorstand bis dahin geschäftsführend im Amt bleibt. Bis dahin will sie versuchen, Mitglieder zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Eine Zusammenlegung mit der Frankenbund-Gruppe Ochsenfurt erwies sich aus organisatorischen Gründen als wenig aussichtsreich, da diese bereits über einen großen Einzugsbereich mit einer großen Mitgliederzahl verfügt und wie in Kitzingen ausschließlich ehrenamtlich geführt wird.

Derzeit zählt die Gruppe 122 Mitglieder, davon 92 ordentliche Mitglieder. Daraus errechnet sich ein Durchschnittsalter von 78,2 Jahren, nur ein Mitglied ist unter 50 Jahre alt.

Der stellvertretenden Vorsitzenden war es im Vorjahr gelungen, die angekündigten aber noch ausstehenden Veranstaltungen zum Abschluss zu bringen. Die sechs Studienfahrten der Gruppe Kitzingen führten nach unter anderem Pappenheim, Marktheidenfeld und zur Giechburg bei Scheßlitz sowie den Baumwipfelpfad bei Ebrach und den Glaubensweg in Rothenburg ob der Tauber. Die Gruppe nahm zudem an vier Bundesveranstaltungen teil. Mehr als 250 Reiseteilnehmer unterstreicht das ungebrochene Interesse an den Studienfahrten.

Als Studienfahrten 2019 sind Ausflüge in die Adam-Ries-Stadt Bad Staffelstein, in den Rokoko-Garten Veitshöchheim, das Kräutermuseum Abtswind und nach Bad Mergentheim geplant. Im Oktober referiert Doris Badel vom Stadtarchiv Kitzingen in der Alten Synagoge zu "Kitzingen nach dem Ersten Weltkrieg".

Zum Abschluss ihres Berichtes ehrte Gertrud Ziegler Irmengard Vogt für 40 Jahre Mitgliedschaft im Frankenbund.

Der Frankenbund wurde 1920 gegründet und zählt derzeit 7100 Mitglieder in Unter-, Mittel- und Oberfranken, Südthüringen und Tauberfranken mit Sitz in Würzburg. Er beschäftigt sich mit Geschichte, Kunst und Kultur, Literatur und Musik, Volkskunde und Architektur, Natur, Umwelt und Landeskunde. Dazu unternimmt er Studienreisen und Exkursionen und organisiert Thementage und Vorträge. Die Mitglieder werden in der Mitgliederzeitschrift "Frankenbund" mit wechselnden Themen informiert.