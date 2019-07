Verfahren bleibt im Disconebel hängen

Ob es eine sexuelle Belästigung war, die überempfindliche Reaktion einer jungen Frau oder doch nur ein Missverständnis, blieb am Ende unklar. Das Kitzinger Jugendgericht hat ein Verfahren wegen sexueller Belästigung gegen einen 18-Jährigen eingestellt. Wenn der junge Mann 24 Stunden soziale Hilfsdienste leistet, ist die Sache für ihn vergessen.

Damit blieb am Ende unklar, was sich in den frühen Morgenstunden im März 2018 in einer Würzburger Discothek abgespielt hat. Laut Anklage soll der 18-Jährige auf der Tanzfläche einer ihm unbekannten Gleichaltrigen an die Brust gefasst haben. Weil das für die junge Frau "sehr unangenehm" war, hat sie die Security gerufen und die wiederum die Polizei. Damit landete die Geschichte vor dem Jugendrichter.

Hand auf Schulter

Dort wollte der Angeklagte von einem Griff an die Brust überhaupt nichts wissen. "So etwas mache ich nicht", sagte der Mann, der sich selbst als homosexuell bezeichnete, mehrfach. Er sei auf der Tanzfläche gewesen, sagte er. Die junge Frau sei ihm aufgefallen, weil sie so gut getanzt habe. Er habe ihr die Hand auf die Schulter gelegt und gefragt, wo man diesen Tanzstil lernen könnte. Sie habe ihn zurückgewiesen, er sei gegangen und schon sei die Security da gewesen. Das war’s.

Ob es das wirklich war, ob die Hand doch für ein paar Sekunden die Brust berührte oder doch nicht, blieb unklar. Auch die Aussage der jungen Frau, die nach einschlägigen Erfahrungen in der Vergangenheit "offensichtlich psychische Probleme" hat und vielleicht überempfindlich reagierte, brachte nicht die letzte Klarheit. "Wir sind an einer Grenze", stellte dann auch Jugendrichter Wolfgang Hülle fest. Er schlug vor, das Verfahren einzustellen – gegen 24 Stunden soziale Hilfsdienste, also drei Tage Arbeit ohne Bezahlung. Der Staatsanwalt machte mit, der 18-Jährige auch, mit Zähneknirschen.