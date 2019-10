Feuerbach vor 5 Stunden

Vereinsheim mit Graffiti-Schriftzug besprüht

Mit roter Farbe besprühten Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Dienstag, 15.40 Uhr, in Feuerbach am Sportplatz das Vereinsheim. Auf der Fassade wurde der Schriftzug "ka" angebracht, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.