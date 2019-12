Rödelsee vor 2 Stunden

Verein der GWF-Winzer spendet für Grundschule und BRK

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt der Verein der GWF-Winzer Schloss Crailsheim in Rödelsee zurück. Ein Erfolg, der gerne in Form von Spenden geteilt wird. Das Geld dazu erwirtschaftet der Verein zum Beispiel durch die Christkindleswerkstätten. 137 ehrenamtliche Helfer hätten zum Erfolg beigetragen, berichtete Helga König vom Verein der GWF-Winzer bei der Spendenübergabe. Dank gelte dem Vereinsmitglied Walter Fuhrmann, der die Werkstätten all die Jahre organisiere und sich um Aussteller mit hochwertigen Waren bemühe. In diesem Jahr gab es drei Spenden, zusammen 3000 Euro. Freuen durfte sich die Grundschule für das Projekt Klasse 2000. Jule Pfister hatte sich dafür stark gemacht. 400 Euro erhält die Schule, damit das Projekt weitergehen kann. 2000 Euro bekommt das BRK für den Herzenswünschewagen, ein Projekt, auf das sie ihre Tochter aufmerksam gemacht habe, erzählte Helga König. 600 Euro erhält die Kitzinger Tafel.