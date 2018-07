Verdecken Bäume das Hotel am Main?

11,20 Meter ragt die Hebebühne in die Höhe und simuliert den höchsten Punkt des geplanten Hotels am Main. Ein weißes Tuch von der Größe eines Bettlakens flattert im Wind und zeigt auch aus der Ferne an, wie hoch das Hotel wird. Mit dieser Aktion und Farbpunkten für die Ausmaße stellen Ralph Düker (Investor und Betreiber) sowie Ralf Pfeiffer (Architekt) vor Ort am Main bildhaft dar, welche Dimensionen das Hotel haben soll. Am Ende der gut zweistündigen Veranstaltung am Mittwochabend, die von etwa 400 Bürgern besucht worden war, atmet Ralph Düker erleichtert durch. „Wir hatten mit dem Schlimmsten gerechnet, am Ende war es sehr positiv für uns“, sagt er, „viele, die als Gegner gekommen waren, weil sie sich nicht richtig informiert würden, sind jetzt für das Hotel.“

Sicht auf Maria im Weingarten

Direkt auf der Schotterfläche am Schiffsanleger hatten Düker und Pfeiffer Sitzbänke und Bistrotische sowie Schautafeln mit einem Lageplan und Fotos des Hotels aus verschiedenen Richtungen aufgestellt. Besonderes Interesse fand die Ansicht von der Mainbrücke aus, weil die Gegner eine Störung der Sichtachse zur Wallfahrtskirche Maria im Weingarten erwarten. Viele taten sich später schwer, von der Brücke aus das flatternde weiße Tuch zwischen den Bäumen entdecken zu können.

„Aber da müssen doch die großen Bäume für das Hotel gefällt werden“, war eine ständig auftauchende Frage. Dafür, so Dükers Antwort, würden acht Meter hohe Bäume gepflanzt werden, „eine von vielen Auflagen des Landratsamtes“. Im Fokus lag immer wieder das Modell, das von den Besuchern intensiv betrachtet wurde. Dieses Modell sowie die Schautafeln stehen nun im Schaufenster der Vinothek des Gasthofes Zur Schwane an der Hauptstraße.

Gegner und Befürworter kamen zum Main

Viele Stadträte waren erschienen, Gegner und Befürworter des Hotels hielten sich die Waage. Der Stimmung nach hätte es sich auch um ein Weinfest handeln können. „An dieser Stelle darf hoffentlich der Sundowner für Volkach getrunken werden“, sagte Düker zu Beginn der Veranstaltung. Einmal mehr erklärte er, wie er Wein und Main erlebbar machen und der Gastronomie keinesfalls Konkurrenz machen wolle.

Am Rand der Veranstaltung hatten die Gegner des Hotels, vereint im Verein Landschaftsschutz Mainschleife Lama, ein echtes Lama mitbringen lassen. Dieses Tier auch beim Rundgang mitzunehmen, den Pfeiffer angeboten hatte, darauf verzichteten die Umweltschützer. Vielmehr nahmen sie die Hebebühne unter die Lupe und stellten wie viele andere auch ihre Fragen bezüglich der Höhe und wo genau man jetzt in diesem Augenblick stehe. Die Farbmarkierungen wären beim nächsten Regen verschwunden, musste Pfeiffer einige Male erklären.

Entscheidung fällt Ende Juli

Am Tag danach zog Ralph Düker eine positive Bilanz. „Wir waren sehr angenehm überrascht, dass so viele Leute da waren und welches echte Interesse hinter den Fragen steckte“, sagt er. Viele Bürger hätten nun „begriffen, was da unten passiert, nämlich eine schöne Mainlände (dessen Überplanung vom Stadtrat beauftragt ist, Anmerkung der Redaktion), und wir sind überzeugt, dass wir für Volkach ein echter Mehrwert sein werden“. Letztlich entscheiden die Volkacher am Sonntag, 29. Juli, ob sie für den Bürgerentscheid (Nein zum Hotel am Main) oder das Ratsbegehren (Ja zum Hotel am Main) abstimmen werden.