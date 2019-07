Hörblach vor 59 Minuten

Verdacht auf Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße von Hörblach fiel der Polizei am Mittwochabend ein 20-jähriger Autofahrer auf, der sich wegen Verdachts auf Drogenkonsum einer Blutentnahme unterziehen musste. Laut Polizeibericht wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt. Es erfolgte eine erkennungsdienstliche Erfassung bei der Polizeiinspektion in Kitzingen. Danach wurde der Mann wieder entlassen.