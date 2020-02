Verdacht auf Betrug: Angeklagte ergreift "allerletztes Angebot"

Der Diebstahl von 600 Euro aus der Wohnung einer von ihr betreuten Dame ist einer Altenpflegehelferin in einem Strafbefehl vorgeworfen. Sie legte Einspruch ein und blieb auch der Hauptverhandlung dabei: "Ich war das nicht." Dann folgte jedoch die Wende.

Nach dem deutlichen Hinweis des Kitzinger Gerichts, dass es am Ende des Verfahrens erheblich mehr werden könnten als die 50 Tagessätze im Strafbefehl, ging die Frau auf das "letzte Angebot" ein. Und das war der Paragraf 153 a: Einstellung des Verfahrens unter Auflagen, in diesem Fall 600 Euro, zu zahlen an die Geschädigte. Damit gibt es kein Urteil und auch keine endgültige Entscheidung über die Schuldfrage.

Vorfall schlägt sich nicht im Führungszeugnis nieder

"Im Blick auf die Zukunftsprognose des Gericht, geht die Angeklagte auf das Angebot ein", erklärte der Verteidiger der Frau. Das Verfahren hätte auch mit einem Urteil ausgehen können, das sich im Führungszeugnis der Frau wiedergefunden hätte – mit möglichen negativen Folgen für ihre berufliche Zukunft. Die Fortsetzung des Verfahrens mit einer ganzen Armee von Zeugen, die teilweise gesundheitlich schwer angeschlagen sind, hat die Angeklagte mit ihrem Ja zum "allerletzten Angebot" vermieden. Dafür bekam sie mit Zustimmung aller Beteiligter die Einstellung, gegen die schon erwähnte Auflage.

Ausschlaggebend für das dann doch schnelle Aus des Verfahrens dürfte die Vorgeschichte gewesen sein. Die Frau ist kein unbeschriebenes Blatt. Sie war schon öfter wegen Diebstahls und Betrugs aufgefallen. Ein Verfahren war vor Jahren schon mal eingestellt worden, als sie als Betreuerin in einem Heim aus den Geldbeuteln der Bewohner insgesamt 40 Euro genommen hatte. Dazu kam ein ähnlicher Vorfall während einer Lehre in einer Bäckerei. "Das ist eine erstaunliche Häufung" sagte die Richterin und machte damit klar, dass ein Freispruch oder eine Einstellung ohne Auflagen eher nicht in Frage kommt. Dies hat die Frau offenbar auf Rat ihres Anwalts erkannt und das "allerletzte Angebot" ergriffen. Mit dem Freispruch zweiter Klasse kann sie offenbar leben, zumal für sie weiter die Unschuldsvermutung gilt.