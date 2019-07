Verbesserungen für den Bauhof in Rödelsee

Einige Arbeiten stehen am Bauhof in Rödelsee an. Ein Teil der bestehenden großen Halle soll beheizbar werden, es soll ein neues Gebäude mit Büro- und Sozialräumen entstehen, die Werkstatt soll in das obere bestehende Gebäude verlegt werden und es soll eine Art Unterstellhalle geschaffen werden. Nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt.

Vor Ort ließ sich der Rödelseer Gemeinderat vom Bauhofleiter Georg Appold und den Mitarbeitern André Stadtel und Michael Sauer sowie Architekt Norbert Hufnagel Bestand und geplante Veränderung erläutern. Der Bau des neuen Gebäudes soll am Eingang zum Wertstoffhof entstehen. Möglich geworden ist dies durch einen Grundstückstausch.

In der großen Halle soll der bisherige Werkstattbereich in ein anderes Gebäude verlagert werden. An seiner Stelle soll die Heizung eingebaut werden. Hufnagel schlug dafür eine Pelletheizung vor. In der Halle sollen auch Tank- und Waschmöglichkeit für die Fahrzeuge geschaffen werden. Dazu sind ein spezieller Boden und ein Ölabscheider notwendig. In der Halle wird der künftig beheizbare Bereich abgetrennt. Auch hier soll ein großes Tor eingebaut werden, sodass eine Durchfahrt für die Fahrzeuge weiterhin problemlos möglich ist. Die beiden bestehenden alten Tore werden ausgewechselt, die Halle wird isoliert. Zum Schluss soll dann die Unterstellhalle entstehen.

Schritt für Schritt will die Gemeinde dies umsetzen. Gedacht ist an drei bis vier Haushaltsjahre. Wenn auch noch keine Kosten genannt wurden, mit einer Eins mit sechs Nullen müsse man rechnen, verlautete es im Gremium.

Für dieses Jahr hat die Gemeinde auch schon in den Bauhof investiert. Und zwar für die neue LED-Beleuchtung (rund 8000 Euro), einen Aufsitzrasenmäher (17 200 Euro), 4300 Euro für die Reparatur des Traktors und das Salzsilo (24 500 Euro).

Der Gemeinderat beschloss, mit der Firma SDA in Kitzingen eine Kooperation in der Grünpflege (Hecken und Bäume) einzugehen. Dies sei wirtschaftlich sinnvoll und auch aus dem Aspekt zu befürworten, dass bei der SDA Menschen mit Behinderung beziehungsweise vom zweiten oder dritten Arbeitsmarkt eine sinnvolle Beschäftigung finden. Ebenso soll mit dieser Firma die Gehwegsanierung im Altort von Rödelsee fortgeführt werden. Im Rathaus Rödelsee soll des Weiteren eine Klimaanlage installiert und die Heizung ausgetauscht werden.