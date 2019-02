"Veränderungen nicht auf dem Rücken der Bauern"

Zur Podiumsdiskussion in der Alten Synagoge nimmt für die Vertreter des Bürgerbegehrens zur Rettung der Artenvielfalt Manfred Engelhardt, Vorsitzender der Kreisgruppe des Bundes Naturschutz, Stellung. So betont er, dass die Berichterstattung "in einer kontroversen Diskussion vorschnell Stellung bezogen" habe.

Weiter schreibt er: "In Kurzreferaten und Äußerungen hatten Jens Pauluhn für die ÖDP, Norbert Schäffer, der Landesvorsitzende für den LBV, Barbara Pfeuffer für die Imker, Manfred Engelhardt, der Moderator des Abends für den BN, und auch Karl Wolf aus Mainbernheim für den Obst- und Gartenbauverein die alarmierende Tatsache des Bienen- und allgemeinen Artensterbens thematisiert. Die Notwendigkeit für diesbezügliche Maßnahmen wurde unterstrichen. Außerdem wurde der Inhalt des Volksbegehrens erläutert und immer wieder auch klar gemacht, dass man diese Veränderungen nicht auf den Rücken der Bauern erreichen wollte."

Wie Engelhardt weiter ausführt, würde es das Kopplungsverbot, das für alle Volksbegehren in Bayern gilt, verbieten, "andere Themen wie Gartengestaltung, Reise- und Konsumgewohnheiten wie auch Flächenfraß mit einzubinden", was einige der Redner verlangt hätten.