Iphofen vor 1 Stunde

Verabschiedung und Begrüßung

Am Ende der feierlichen Liturgie vom Palmsonntag verabschiedete Pater Adam Was als Gemeindeleiter Ernst Lenzer, der auch Mesner in St. Veit ist, Josef Gareis und Valentin Arnold nach langjährigen Mitwirken aus der Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Veit. Hierbei wurden Dankurkunden der Erzdiözese Bamberg überreicht, die das jahrzehntelange ehrenamtliche Wirken würdigen, heißt es in einer Mitteilung. Lenzer und Arnold hatten der Kirchenverwaltung seit 1988 und Gareis seit 1994 angehört. Pater Adam dankte auch dem Bürgermeister von Iphofen Josef Mend für seinen jahrelange Dienst als Kirchenpfleger.