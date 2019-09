Lichtblicke in schwerer Zeit will, wie es in einer Pressemitteilung heißt, die Spendenaktion des VdK Bayern „Helft Wunden heilen“ Menschen schenken, die durch Armut, Einsamkeit und Krankheit ins Dunkel gerutscht sind. Helfer beim Sammeln von Spenden waren in der Vergangenheit auch immer Ehrenamtliche des VdK-Ortsverbands Kitzingen. Sie suchen nun Unterstützung durch Mitstreiter, die vom 18. Oktober bis 17. November, für die gute Sache von Tür zu Tür gehen.

Mit dem Spendengeld aus der Aktion sollen kostenlose Erholungsaufenthalte für alte und kranke Menschen oder bedürftige Familien finanziert werden, heißt es weiter. Außerdem gibt es auch konkrete Hilfen in Einzelfällen, dabei handelt es sich um Menschen, die durch Schicksalsschläge in Not geraten sind. Nicht zuletzt unterstützt der VdK Bayern mit der Aktion „Helft Wunden heilen“ auch Projekte zur Förderung des Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung.

Wer in Kitzingen mitmachen möchte, kann sich beim Vorsitzenden Hartmut Stiller, Tel.: (09321) 7578 und seinem Stellvertreter Max Michelsen, Tel.: (09321) 6882 melden.