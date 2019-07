Kitzingen vor 1 Stunde

VdK-Ortsgruppe Kitzingen radelt von Prag nach Meißen

Die Gruppenradreise des VdK Ortsverbandes Kitzingen führte in diesem Jahr von Prag nach Meißen. Das Ausflugsprogramm war eng getaktet und bot zahlreiche Ziele: nach der Ankunft in Prag stand die Besichtigung auf dem Burgberg und am Abend eine Schifffahrt auf der Moldau im Mittelpunkt, so die Mitteilung. Am nächsten Morgen stiegen die Radsportler nahe Schloss Veltrusy auf ihre Räder und steuerten Melnik, am Zusammenfluss von Moldau und Elbe an. Etappenziel war Raudnitz an der Elbe. Als nächste Reiseziele folgten Aussig, Theresienstadt, Leitmeritz, Tetschin und Bad Schandau. Auch eine Wanderung zum Prebisch Tor im Elbsandsteingebirge gehörte dazu . Am vorletzten Tag waren noch 70 Kilometer von Bad Schandau nach Meißen zu radeln. Mit einer dreistündigen Stadtführung auf dem Fahrradsattel durch Dresden fand die Radreise ihr Ende.