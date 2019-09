VdK Ortsgruppe Dettelbach reiste in den Bayerischen Wald

Bei herrlichem Wetter hat sich die Reisegruppe der Vdk-Ortsgruppe Dettelbach mit einem Zwischenstopp in Regensburg auf den Weg nach Waldkirchen im Bayerischen Wald gemacht. Laut Pressemitteilung wurden dort zahlreiche Ausflüge in der Region unternommen. Die Teilnehmer besichtigten die unter UNESCO Schutz stehende Stadt Krumau, besuchten den Moldausee, die Stadt Schärdingd und den Baumwipfelpfad im Naturpark. Ein weiterer Höhepunkt war die Planwagenfahrt zum Michlbauer mit einer Brotzeit bei zünftiger Musik. Auf der Heimreise wurde noch ein Zwischenstopp bei Joska Glas in Bodenmais eingelegt. Mit einem gemeinsamen Abendessen im Steigerwald endete unterhaltsame Fahrt.