VdK Mainbernheim auf Trüffelsuche in Piemont

Sieben Tage lang besichtigte der VdK Ortsverband Mainbernheim die Gegend des Piemont. Vorbereitet und begleitet wurde die Reise laut einer Mitteilung von Wilfriede und Peter Wagner, die die Gruppe in Terruggia unterbrachte.

Am ersten Tag ging es nach Vercelli, wo die Reisenden in einem landwirtschaftlichen Betrieb alles über den dortigen Reisanbau erfuhren. In Alba, der Stadt der Trüffel, gingen sie mit einem Führer und zwei Trüffelhunden selbst auf die Suche nach den edlen Pilzen. In Asti, der Stadt der Kunst, erkundete der VdK Ortsverband Mainbernheim die vielen mittelalterlichen Paläste und die historische Altstadt.

In der Hauptstadt des Piemont, Turin, besichtigte die Gruppe das Grabtuch Christi. Auf der Rückfahrt zum Hotel ging es hinauf zum Turiner Hügel, zur Basilika von Superga. Am letzten Tag war das Tagesziel Saluzzo, eine mittelalterliche Stadt aus dem 12. Jahrhundert.