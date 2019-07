Kitzingen vor 1 Stunde

VdK Kitzingen zu Besuch beim Brückenbaron

Eine Stadtführung im Historischen Ochsenfurt und der Besuch des "Brückenbarons" in Bolzhausen standen auf dem Ausflugsprogramm der Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Kitzingen. In den historischen Gassen von Ochsenfurt informierten sie sich über die Herrschaft des Würzburger Domkapitels, besuchten die Riemenschneider-Figur in der Stadtpfarrkirche und den historischen Sitzungssaal des Rathauses. Ein Wiedersehen mit der alten Segnitzer Mainbrücke gab es in Bolzhausen, wo ein 60 Meter langes Brückenstück einen künstlich angelegten See überspannt. Selbst ernannter „Brückenbaron“ Holger Metzger (im Bild rechts) führte die Gruppe durch das zwei Hektar große Gelände mit Gastronomie- und Eventbetrieb. Metzger erklärte dem Publikum den Namen „Brückenbaron“: so nannte man im Mittelalter verarmte Adelige, die unter Brücken nächtigen mussten.