Kitzingen vor 2 Stunden

VdK-Fahrt in den Bregenzerwald

Ziel der dritten und letzten Fahrt des VdK Ortsverbandes Kitzingen in diesem Jahr (Leitung Waltraud Patz) war der Bregenzerwald, wo in 23 Dörfern rund 32 000 Menschen leben. Eine Wohltat fürs Auge und für die Seele sind die Bregenzerwälder Landschaften und viele Schindelhäuser mit traumhaftem Blumenschmuck, schreibt der VdK in seiner Pressemitteilung. Vom Hotel in Mellau starteten die Teilnehmer jeden Tag zu ihren Ausflugszielen wie in die Schweiz oder durch das große Walsertal mit Besuchen in Galltür oder Ischgl. Weitere Ausflugsziele waren Lingenau, Oberstdorf oder der schneebedeckte Diedamskopf. Über Bregenz mit Besichtigung des Bühnenaufbaus zur Oper „Rigoletto“ und einem Stadtbummel zur Halbinsel Lindau am Bodensee ging es wieder Richtung Heimat. Mit vielen Eindrücken und wunderschönen Erlebnissen von dieser herrlichen Gegend kehrten die Ausflügler wohlbehalten in Kitzingen zurück, wie es am Ende der Mitteilung heißt.