VdK Albertshofen ehrt seine Mitglieder

Für zehn Jahre Treue zum VdK ehrte Kreisgeschäftsführer und Mitglied des VdK-Ortsverbandes Albertshofen Klaus-Peter Mai und der erste Vorsitzende Werner Zahn in der Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder. Das silberne Ehrenzeichen, Blumen und Urkunden erhielten Heidrun Weichsel, Michael Sattes, Bürgermeister Horst Reuther, Elfriede Schoirer/Karpinski, Romy Cronau, Angelika Stängle, Dora Ziegler, Alfred Klinger und Gaby Sattes. „Diese Ehrung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Verbandes, da sich unsere Mitglieder solidarisch erklären, der Verband weiter wachsen kann und die Lobby für den uns anvertrauten Personenkreis darstellt“, sagte Mai.

In einem kurzen Bericht über die gesellschaftlichen und informativen Veranstaltungen des Ortsverbandes ging Mai auf das Engagement der Verbandsmitglieder ein. Darin spiegele sich die große Gemeinschaft des Verbandes wider. Werner Zahn lies das abgelaufene Jahr Revue passieren: von den Mitgliedern seien neun verstorben, aber es gebe ebenso viele Neuzugänge. Der VdK Ortsverband Albertshofen steht mit 343 Mitgliedern an der Spitze des 10 397 Personen zählenden Kreisverbandes.

Zahlreiche Aktivitäten

Im Berichtszeitraum wurden vier Vorstandssitzungen und vier Stammtische abgehalten. Beim Tag des Ehrenamtes in der Rathaushalle in Kitzingen waren 27 Personen aus Albertshofen anwesend. Beste Stimmung herrschte bei der VdK-Landkreisfaschingssitzung in der vollbesetzten Gartenlandhalle, an der 300 Personen teilnahmen.

Bei der VdK-Großveranstaltung des Landratsamtes mit Schifffahrt mit der MS Frankonia von Bamberg bis Schweinfurt waren 47 Personen dabei. Eine Betriebsbesichtigung mit einer Tomatenverkostung beim Gartenbaubetrieb Heinz Wenkheimer wurde sehr gut angenommen. Nicht zu vergessen die Mutter- und Vatertagsfeier und das Sommerfest bei der Familie Zahn mit jeweils über 60 Personen. Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai informierte über die Neuerungen bei der Mütterrente, die heute von Interesse sein können. Zahn dankte allen Vorstandsmitgliedern, die zu Geburtstagen Krankenhausbesuchen und Jubiläen die Mitglieder besuchten und Glückwünsche überbrachten.