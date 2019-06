Vater in Lebensgefahr: Familie verunglückt auf der A3

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt und Schlüsselfeld eine vierköpfige Familie aus Nordrhein-Westfalen verunglückt. Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Vater am Steuer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Mutter wurde schwer, die beiden Kinder blieben leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Familie aus dem Raum Olpe kurz vor 6 Uhr auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt und Schlüsselfeld in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Aus bislang unklaren Gründen kam ihr VW von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Brückenpfeiler.

Rasch waren neben Streifen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried der Rettungsdienst mit Notarzt und die Feuerwehren aus Wachenroth, Mühlhausen und Höchstadt/Aisch vor Ort. Letztere befreiten den am Steuer eingeklemmten 45-jährigen Fahrer. Er erlitt lebensgefährliche Verletzung und wurde nach seiner notärztlichen Versorgung von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 35-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren kamen vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. Angehörige kümmern sich um den Jungen und das Mädchen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde zur Feststellung des Unfallhergangs und der Ursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Die A3 war bis etwa 7 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.