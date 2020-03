"Varieté for Charity" mit Akrobatik, Kabarett und Travestie in Wiesentheid

Am Samstag, 21. März, findet die nächste Veranstaltung von "Varieté for Charity", der Show für Akrobatik, Kabarett und Travestie, statt. Die Bühne für die "Nacht der Toleranz" steht wieder in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid. Gastgeber ist Mechthild Lavette alias Thomas Sauerbrey. Unter dem Motto "Circus, Circus" hätten sie ein interessantes Programm zusammengestellt, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Präsentiert wird es von Megy B., Kultstar der Travestieszene, die den Abend moderiert. Mit dabei sind unter anderem die Besuch-Brüder, die das Publikum in die Welt der klassischen Clownerien entführen, Comedian Aurel Mertz sowie Johann Prinz und Leonid Luna an den Strapaten. Dazu präsentiert das Duo "One Line" eine Diabolo-Show. Das Männerballett der "Turedancer" aus Zellingen und das Schwarzlichttheater "Light Off" treten ebenfalls auf. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr.