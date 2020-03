Wiesentheid vor 6 Stunden

Varieté for Charity abgesagt

Offiziell abgesagt ist nun auch die Veranstaltung „Varieté for Charity“, die an diesem Samstag, 21. März, in der Wiesentheider Steigerwaldhalle stattfinden sollte. Bereits gekaufte Tickets behalten laut Pressemitteilung ihre Gültigkeit für die Jubiläumsshow „15 Jahre Varietéfor Charity“ am 13. März 2021, moderiert von Elke Winter.