Vandalismus auf einem verwahrlosten Gartengrundstück

In den zurückliegenden vier Wochen wurde am Stenderweg in Sulzfeld an einem verwahrlosten Gartengrundstück der Maschendrahtzaun durchgeschnitten und das Fenster eines kleinen Hauses eingeworfen. Zudem wurde am Eingangsbereich das Stahltor beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 350 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.