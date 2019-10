VW gerammt: 2000 Euro Schaden

Zwischen 6.50 und 10 Uhr rammte am Donnerstag in der Friedenstraße in Kitzingen ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW. Wie die Polizei mitteilte wurde das Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugseite eingedrückt. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.