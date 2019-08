Gaibach vor 17 Minuten

VW eingedrückt

4500 Euro Schaden



Am Mittwochnachmittag rangierte eine 56-Jährige in Gaibach, in der Schweinfurter Straße, aus einer Parklücke. Wie die Polizei mitteilte, stieß sie dabei gegen einen geparkten VW. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite eindrückt. Der Schaden wird auf circa 4500 Euro geschätzt.